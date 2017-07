Libera circulatie intre Marea Britanie si tarile din UE se va incheia pana in martie, 2019. Anuntul facut de catre ministrul britanic pentru imigratie - VIDEO

Totodata, Londra va introduce un sistem nou pentru gestionarea imigratiei. In prezent, guvernul englez evalueaza costurile si beneficiile cetatenilor din UE, iar un raport in acest sens va fi gata cu jumatate de an inainte de Brexit. Prima runda de discutii in acest sens a inceput saptamana trecuta, insa cele doua parti nu au gasit un numitor comun, mentioneaza jurnalistii straini.

Seful delegatiei din partea blocului comunitar spune ca exista divergente privind modul de protejare a drepturilor cetatenilor UE din Marea Britanie si a britanicilor din Europa. Reprezentantii celor doua tabere se intalnesc in fiecare luna, cate 4 zile, pentru negocieri.