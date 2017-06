Lideri UE nemultumiti: Oferta Londrei cu privire la europeni este sub asteptari. Reactia lui May: ”E corecta si serioasa”

Sefa Guvernului de la Londra i-a informat pe omologii ei europeni cu privire la drepturile cetatenilor in termeni generali si a apreciat ca negocierile cu privire la Brexit sunt ”bune si constructive”, relateaza news.ro.

Dupa ce May si-a prezentat propunerea, cancelarul german Angela Merkel a catalogat-o ”un inceput bun”, insa presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat ca este ”sub asteptarile noastre”.

Europenii sunt ingrijorati de anumite detalii - de exemplu de data pana la care europenii urmeaza sa beneficieze de aceasta promisiune ca nu vor fi obligati sa paraseasca regatul si de modul in care le va afecta acest lucru membrii familiilor.

Oferta Londrei cu privire la europeni este sub asteptari, apreciaza Tusk Oferta Marii Britanii cu privire la asigurarea drepturilor cetatenilor europeni sub asteptari si poate inrautati lucrurile in ceea ce-i priveste, a apreciat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza The Associated Press.

Drepturile ”cetatenilor europeni sunt prioritatea numarul unu a Celor 27” de state membre care vor ramane in uniune dupa plecarea regatului Unit in 2019, a declarat Tusk vineri pentru presa. ”Noi vrem sa le asiguram drepturi depline cetatenilor europeni si britanici”, a subliniat el.

De asemenea, raportorul in Parlamentul European (PE) pentru Brexit apreciaza ca propunerile Londrei sunt insuficiente.”«Oferta generoasa» a Teresei May nu garanteaza integral drepturile cetatenilor UE care traiesc in Regatul Unit”, a scris vineri Guy Verhofstadt.

”Neclaritati cu privire la o data-limita, reunificarea familiilor si incertitudinea cu privire la jurisdictie nu sunt ceea ce dorim noi”, a subliniat coordonatorul negocierilor in vederea Brexitului in PE.

May urmeaza sa-si prezinte mai detaliat initiativa in Parlamentul britanic, luni. Opinia Parlamentului European este importanta, intrucat Legislativul urmeaza sa aprobe prin vot un acord cu privire la Brexit.

Propunerile premierului Theresa May cu privire la viitorul drepturilor cetatenilor europeni din regat dupa ce Londra va parasi UE i-a lasat pe liderii europeni cu mai multe intrebari decat raspunsuri.

Adjunctul ministrului polonez de Externe Konrad Szymanski a declarat ca Varsovia apreciaza propunerile, dar ca acestea sunt ”incomplete”, potrivit agentiei popolneze de stiri PAP.

Premierul belgian Charles Michel a apreciat tot vineri ca ”este prea devreme” ca aceste propuneri sa fie evaluate si a subliniat ca UE are nevoie de ”ami multe informatii”.

Liderii Poloniei, Frantei, Ungariei, Cehiei si Slovaciei au discutat despre Brexit si propunerile lui May in cadrul unei intalniri, vineri, in marja summitului UE, la Bruxelles. Insa ei nu au oferit detalii, deoarece francezii insista ca propunerile sa fie discutate la masa oficiala a negocierilor cu privire la Brexit si nu la summitul UE.

Aproximativ trei milioane de europeni traiesc in Marea Britanie, iar aproximativ 1,5 milioane de britanici pe continent. Obtinerea unor garantii cu privire la viitorul lor este un punct-cheie in cadrul negocierilor cu privire la Brexit. Theresa May a promis joi seara, la summit, ca europenii care se afla in prezent in regat nu vor fi obligati sa plece.