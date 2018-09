Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko: "Liderii mondiali trebuie sa-si consolideze pozitiile impotriva agresiunii rusesti" - VIDEO

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “Rusia sustine miscarile populiste de dreapta si de stanga, promoveaza euroscepticismul, se implica in alegerile din toata lumea, se implica in referendumuri, precum a fost in Olanda.”

Porosenko sustine ca “agresiunea rusa” a luat tarile europene prin surprindere.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “Au fost ignorate toate semnalele importante. Si provocarea din Tuzla, si discursul agresiv al presedintelui rus in cadrul Conferintei de securitate de la Munich din 2007 unde, in principiu, i-a prevenit pe toti, si atacul Rusiei asupra Georgiei in 2008, si prima reactie la ocuparea Crimeei.”

Presedintele ucrainean le-a cerut liderilor mondiali sa isi consolideze pozitiile in lupta impotriva “agresiunii rusesti”.

Cat despre sanctiunile economice impuse Rusiei de catre tarile vestice, Porosenko a declarat ca Ucraina nu va permite ridicarea completa a acestora. Adresarea presedintelui catre Rada Suprema are loc anual, fiind stabilita prin Constitutia Ucrainei.