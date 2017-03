Liderii separatisti din Lugansk au adoptat rubla ruseasca drept moneda oficiala in autoproclamata Republica - VIDEO

Incepand de astazi, banca centrala a autoproclamatei republici Lugansk va afisa zilnic cotatiile rublei fata de dolarul american, euro si hrivna. Si pana acum moneda rusa era folosita in aceasta regiune separatista in paralel cu hrivna ucraineana. Din 2015, oamenii isi primesc pensiile in ruble rusesti.

Anume din motivul ca oamenii foloseau mai mult aceasta moneda, dar si pentru a stabiliza sistemul financiar, autoritatile spun ca au decis sa adopte rubla ca moneda oficiala in Lugansk. Decizia vine la doua saptamani dupa ce presedintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care Rusia recunoaste pasapoartele emise de autoritatile din Donekt si Lugansk.

Decretul vizeaza inclusiv numerele de inmatriculare auto, diplomele, certificatele de nastere sau de deces. Moscova a anuntat ca decizia ar fi un temporara, pana cand problema din est va fi solutionata. Mai multe tari europene, dar si Statele Unite au condamnat decizia liderului rus. Intre timp, luptele nu se opresc in Donbas. Noaptea trecuta doi militari ucraineni au murit, iar 4 au fost raniti in urma confruntarilor cu rebelii pro-rusi.