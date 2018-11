Liderii UE au aprobat acordul privind Brexit. Urmeaza sa fie votat de parlamentul britanic

“Consiliul European aprobă acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice”, au scris liderii celor 27 de state membre în concluziile summitului extraordinar de la Bruxelles.

Ei s-au exprimat de asemenea în favoarea “unei relaţii cât mai strânse posibil” cu Londra după Brexit.

Acordul de retragere, care are 585 de pagini, detaliază condiţiile juridice ale ieşirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019. Acordul trebuie să fie aprobat de Parlamentul britanic.

Parlamentul britanic va supune documentul la vot la începutul lunii decembrie, dar aprobarea sa nu este garantată, mulţi parlamentari sunt decişi să dea vot de respingere, relatează BBC.

Declaraţia politică ce însoţeşte acordul subliniază obiectivele comune ale Londrei şi Bruxellesului pentru viitoarea lor relaţie. Documentul nu are un caracter obligatoriu.

Declaraţia face apel de asemenea la parlamentul britanic să sprijine la rândul său acordul. Acordul de la Bruxelles intervine la 18 luni după începutul negocierilor dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană, după activarea Articolului 50 din Tratatul de la Roma în urma rezultatului referendumului din 2016.

