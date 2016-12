Liderul extremei drepte din Olanda a postat o imagine in care Merkel are mainile pline de sange, dupa atentatul din Berlin

Primele ore dupa atentatul din Berlin au adus un val de mesaje anti Merkel pe retelele de socializare in Germania. Liderul extremei dreapte din Olanda, Geert Wilders, a publicat pe Twitter o fotografie in care cancelarul german are "mainile acoperite sa sange" si arunca vina pe "liderii lasi" ai Europei pentru "tsunami-ul" de atentate teroriste, din ultimele luni.

Totodata, formatiunea nationalista germana Alternativa pentru Germania (AfD) a convocat pentru miercuri dupa-amiaza o manifestatie la Berlin, in fata sediului guvernului, pentru a protesta fata de politica de primire a refugiatilor promovata de cancelarul Angela Merkel. Vicepresedintele AfD, Alexander Gauland, si liderul regional al acestei formatiuni in landul Turingia, Bjurn Hucke, amandoi exponenti ai aripii dure a AfD, au lansat chemarea pentru acest protest care va avea cuvantul de ordine: "Ajunge!"

In opinia lui Hucke, a sosit momentul in care trebuie "infruntata" politica de azil sustinuta de cancelarul Merkel. Presedinta AfD, Frauke Petry, a declarat cu o zi in urma ca atentatul de la Berlin arata ca Germania nu mai este o tara sigura si a cerut executivului sa reinstituie controalele la frontiere. Odata cu protestele AfD s-au intensificat si criticile fata de aceasta politica a cancelarului Merkel exprimate de Uniunea Crestin-Sociala (CSU), ramura bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) conduse de sefa guvernului de la Berlin. Liderul CSU, Horst Seehofer, care cere de mult timp executivului sa limiteze numarul migrantilor primiti in Germania, a declarat marti ca daca nu se va lua o asemenea decizie partidul sau are putea trece in opozitie.

Aliatii bavarezi ai Angelei Merkel cer schimbarea politicii privind imigratia dupa atacul de la Berlin

Aliatii bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel au cerut marti schimbarea politicii de securitate si imigratie a Germaniei dupa atacul comis luni seara la un targ de Craciun din Berlin, soldat cu moartea a 12 persoane, relateaza Reuters. "Datoram victimelor, celor afectati si intregii populatii sa regandim politica noastra de imigratie si de securitate si sa o schimbam", a declarat Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), partidul bavarez aliat al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel.

Ministrul de finante ceh afirma ca nu exista loc pentru migranti in Europa

Ministrul de finante ceh Andrej Babis a declarat marti ca Angela Merkel, cancelarul german, poarta responsabilitatea pentru atentatul de la Berlin si ca nu exista loc pentru migranti in Europa, relateaza Reuters. Valul de migranti care se indreapta catre continent trebuie oprit, a declarat Babis citat de site-ul de stiri parliamentnilisty.cz.

Multi lideri europeni si-au exprimat nemultumirea in legatura cu politica usilor deschise a Angelei Merkel in domeniul migratiei si Babis a ridicat din nou aceasta problema ca reactie la atacul de la Berlin. "Din pacate...(aceasta) politica este responsabila pentru acest atac ingrozitor. Ea (Merkel) a fost cea care i-a lasat pe migranti sa intre in Germania si in intreaga Europa in valuri incontrolabile, fara acte, prin urmare, fara sa se stie cine sunt ei (migrantii) cu adevarat", a declarat Babis.

"Germania plateste un pret mare pentru aceasta politica", a mai spus ministrul ceh.

El a declarat ca cea mai buna solutie la criza migrantilor din Europa este ajutorul financiar pentru statele din Africa de Nord de unde fug oamenii sau oprirea razboiului care dureaza de sase ani in Siria. "Solutia este pacea in Siria si intoarcerea migrantilor la casele lor. Nu exista loc pentru ei in Europa", a mai spus el.

Trump considera ca atentatele din Europa confirma existenta unui conflict intre religii la scara mondiala

Presedintele american ales Donald Trump considera ca atentatele din Europa confirma existenta unui razboi intre religii la scara mondiala, comenteaza AFP.

''Au fost ucisi civili nevinovati pe strazi in timp ce se pregateau pentru a sarbatori Craciunul'', a declarat Trump luni seara intr-un comunicat. Gruparea ''Stat Islamic si alti teroristi islamisti ii ataca incontinuu pe crestini in comunitatile lor si in locuri de cult in cadrul jihadului lor mondial'', a adaugat Trump.