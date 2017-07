Liderul ISIS, Abu Baghdadi, ar fi in viata, sustine un lider kurd. "Are radacini de pe vremea Al-Qaida in Irak"

Un oficial de rang inalt kurd, care activeaza in domeniul luptei impotriva terorismului, a declarat luni ca este sigur 99% ca liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, este in viata si se afla la sud de orasul sirian Rakka, in urma unor informatii potrivit carora seful gruparii jihadiste ar fi fost ucis, relateaza Reuters.

”(Al-)Baghdadi este cu siguranta in viata. Noi avem informatii ca este in viata. Noi credem 99% ca este in viata”, a declarat Lahur Talabany pentru Reuters.

”Nu uitati ca are radacini de pe vremea Al-Qaida in Irak. Se ascundea de serviciile de securitate. Stie ce face”, a adaugat el.

Fortele irakiene de securitate au pus capat celor trei ani de controlul al Statului Islamic asupra orasului irakian Mosul, iar gruparea este tot mai stramtorata la Rakka - cele doua bastioane ale jihadistilor in ”califatul” autoproclamat, care pierde tot mai mult teren.

Insa Talabany declara ca Statul Islamic isi schimba tactica, in pofida moralului slab, si ca sunt necesari trei-patru ani in vederea eliminarii gruparii.

Dupa infrangere, Statul Islamic va incerca o insurgenta si va semana cu o Al-Qaida ”pe steroizi”, apreciaza el.

Viitori lideri ai Statului Islamic ar urma sa fie fosti ofiteri in domeniul informatiilor din regimul fostului dictator irakian Saddam Hussein, carora le este atribuita strategia gruparii.