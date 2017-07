Liderul ISIS din Afganistan, ucis intr-un raid aerian american. "Este o victorie clara"

Abu Sayed, iderul din Afganistan al Statul Islamic a fost ucis dupa un raid aerian asupra comandamentului organizatiei teroriste, aflat in provincia afgana Kunar, potrivit unui anunt facut vineri de Pentagon. Regiunile Kunar si Nanagarhar sunt in acest moment "bastioanele" ISIS in Afganistan.

Sayed ar fi fost ucis de o drona americana in cursul raidului. Seful Pentagonului, James Mattis, a vorbit despre o "victorie clara".

Purtatoarea de cuvant a Departamentului Apararii din SUA, Dana White, a declarat ca si alti membri ISIS au fost ucisi odata cu Abu Sayed. Acesta preluase conducerea jihadistilor din Afganistan dupa moartea fostului lider, Abdul Hasib, pe 27 aprilie in urma unui raid al fortelor afgane si americane. Predecesorul acestuia, Hafiz Saeed Khan, a fost ucisde o drona americana acum mai putin de un an.