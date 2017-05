Liderul majoritatii din Camera Reprezentantilor, catre colegi in 2016: "Cred ca Putin il plateste pe Trump" - VIDEO

”Cred ca sunt doi oameni pe care-i plateste Putin: Rohrabacher si Trump”, a declarat liderul majoritatii republicane intr-o intalnire de pe 15 iunie 2016 cu colegii din Camera Reprezentantilor, la care era prezent inclusiv Paul Ryan.

Dana Rohrabacher este un reprezentant republican din California, cunoscut drept un fervent aparator al Rusiei si al presedintelui Vladimir Putin.

Presedintele Camereri Reprezentantilor, Paul Ryan, a intervenit imediat, punand capat discutiei despre declaratiile explozive ale lui McCarthy.

De asemenea, aceasta i-a rugat pe colegii sai republicani sa nu vorbeasca mai departe despre ce s-a discutat in intalnire, inclusiv despre acuzatiile lansate de liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor.

Inainte de respectiva intalnire a congresmenilor republicani, McCarthy si Ryan au participat la discutii separate cu premierul Ucrainei, Vladimir Groisman, care a vorbit despre tactica rusilor de a finanta politicieni populisti pentru a submina institutiile democratice din estul Europei.

House majority leader told colleagues last year "I think Putin pays" Trump. Paul Ryan told them not to leak remarks. https://t.co/vrBJ6s4Plj

— Washington Post (@washingtonpost) May 17, 2017

Cu doar o zi inainte de discutie au aparut informatii despre hackerii rusi, care au patruns in e-mailurile Comitetului National Democratic (DNC), provocandu-l pe McCarthy sa schimbe discutia de la implicarea rusilor in Europa la o serie de subiecte mai importante pentru Statele Unite.

O parte din congresmeni au ras atunci cand au auzit declaratia exploziva a lui McCarthy. ”Jur pe Dumnezeu”, a completat liderul majoritatii din Camera Reprezentantilor.

Insa, Ryan le-a ordonat locotenentilor sai republicani sa pastreze respectiva consersatie privata.

”Nicio scurgere... Asa stim ca aici suntem o familie”, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor.

Aceasta conversatie arata pozitia privata a liderilor republicani, care sunt acum sub o presiune uriasa din cauza comportamentului presedintelui Trump.

Conducerea Camerei Reprezentantilor a aparat pana in acest moment deciziile venite de la Casa Alba, in timp ce administratia a trecut dintr-un scandal in altul si au crescut ingrijorarile cu privire la legaturile dintre asociatii campaniei Trump si Rusia.

Inainte de publicarea acestui material, purtatorii de cuvant a lui Ryan si McCarthy au transmis ca este vorba de o forma de umor din partea liderului majoritatii din Camera Reprezentantilor.

Kevin McCarthy este cunoscut drept un critic al lui Putin, cerand in 2015 sanctiuni mult mai dure impotriva presedintelui rus pentru actiunile din Ucraina si anexarea Crimeei.

Insa, McCarthy a semnat in mai 2016 pentru a deveni delegat a lui Donald Trump la Conventia Nationala Republicana, rupand randurile lui Paul Ryan, care nu era pregatit sa-l sprijine public pe miliardar in cursa pentru Casa Alba.

Relatia dintre cei doi a devenit atat de apropiata, incat Trump a inceput sa vorbeasca despre ”al meu Kevin”.