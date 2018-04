Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan a fost nominalizat la functia de premier. Cei de la guvernare vor alegeri anticipate, iar opozitia si protestarii resping aceasta varianta - VIDEO

Criza din Armenia a fost adancita ieri, cand mii de persoane au iesit din nou in strada, iar opozitia a acuzat guvernul ca refuza sa negocieze un transfer de putere ca urmare a demisiei liderului veteran Serj Sargsyan.

Mii de persoane au iesit in strada ieri si au cerut ca Nikol Pashinyan sa fie numit premier in Armenia.

“Vrem dreptate si vrem ca Nikol Pashinyan sa fie numit premier.”

Liderul partidului de opozitie trebuia sa discute ieri cu premierul interimar, Karen Karapetyan, intalnirea insa nu a avut loc. Pashinyan a avertizat ca opozitia va boicota declansarea unor alegeri anticipate.

Nikol PASHINYAN, LIDER OPOZITIE: “Partidul Republican si-a pierdut puterea si ar trebui sa recunoasca victoria poporului, fara alte conditii.”

De cealalta parte, premierul interimar spune ca este gata de alegeri anticipate, iar guvernarea nu ar trebui aleasa in strada.

Karen KARPETYAN, PREMIER INTERIMAR ARMENIA: “In nicio tara, candidatul poporului nu este ales in asa fel. Pentru asta avem alegeri. Exista cetateni dezamagiti. Trebuie sa comparam dorinta unora de a-l avea pe Nikol Pashinyan in calitate de premier si dorinta celorlati cetateni de a avea un alt candidat.”

Astazi Pashinyan a fost inaintat de opozitie in calitate de candidat la functia de prim miinistru. Pentru asta, el are nevoie de cel putin 53 de voturi, insa majoritatea parlamentara o detine partidul de guvernamant.

La moment, Pahinyan dispune de 47 de voturi in parlament, in conditiile in care ieri, un partid a iesit din coalitia de guvernare. Dupa o saptamana de proteste masive, fostul presedinte al Armeniei, Serj Sargsyan a demisionat luni din functia de premier in care a fost numit recent.