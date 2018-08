Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalinii, retinut de catre autoritatile de Moscova. Acesta a ajuns din nou dupa gratii pentru un protest neautorizat pe care l-a organizat inca in luna ianuarie - VIDEO

“L-au retinut langa scara blocului in care locuieste. Si nu i-au explicat din ce motiv. Acum el se afla la sectia de politie, iar reprezentantii sai legali nu sunt lasati sa intre la el”.

Imediat ce l-au incatusat, politistii i-au confiscat lui Navalinii telefonul mobil. Fortele de ordine de la Moscova au anuntat ca acesta se va afla in izolator pana luni, cand va fi dus in fata instantei pentru a-i fi eliberat un mandat de arest. In luna mai al acestui an, Navalinii a fost arestat pentru 30 de zile pentru ca a organizat mai multe proteste anti-Putin.