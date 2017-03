Liderul Statului Islamic isi recunoaste infrangerea in Irak. Al-Baghdadi le cere jihadistilor sa fuga sau sa se sinucida

Conform unor surse locale, citate de televiziunea irakiana Alsumaria si preluate de Al Arabiya, Al-Baghdadi a transmis un mesaj "de adio" catre apropiatii sai, iar acesta a fost distribuit printre clericii si fanaticii ISIS.

Al-Baghdadi a dat ordina ca filiala Statului Islamic din Irak sa fie inchisa si le-a cerut luptatorilor jihadisti care NU sunt arabi fie sa se intoarca in tarile lor, fie sa se arunce in aer si sa moara, cu promisiunea ca vor avea parte de cele "72 de femei in Paradis".

Aceleasi surse au mai adaugat faptul ca multi dintre liderii ISIS din Irak au fugit in zonele care sunt in continuare controlate de teroristi in tara vecina Siria.

Fortele irakiene, ajutate de trupe internationale, au reusit sa avanseze in regiunile ocupate de Statul Islamic in Irak, in ultimele 2 saptamani, iar militanii jihadisti au suferit multe infrangeri, inclusiv in Mosul.