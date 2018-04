Liderul unei grupari teroriste din Rusia, banuit de legaturi cu Statul Islamic, s-a aruncat in aer pentru a scapa de arestare - VIDEO

Cei trei suspecti au fost luati pe sus de agentii de securitate in timp ce se deplasau prin orasul Rostov pe Don, intr-o masina. Mai intai, indivizii au fost pusi la pamant, dupa care oamenii legii le-au perchezitionat automobilul. In interior, ei au gasit mai multe arme si munitii, dar si cateva bombe artizanale pregatite de acestia.

Potrivit FSB, pentru a-i retine pe cei trei barbati, care ar fi fost filati mai mult timp, au fost trase focuri de arma, intrucat ei intentionau sa fuga. Primul urma sa fie incatusat liderul presupusei grupari teroriste. El, insa, s-a sinucis.

Oamenii legii au mers in apartamentul in care acesta se ascundea, insa inainte de a patrunde in interior, individul ar fi detonat o bomba artizanala pe care o avea asupra sa si a murit. Potrivit Serviciului Federal de Securitate rus, membrii celulei ar fi pregatit un atac pe baza indicatiilor venite de la lideri ISIS.