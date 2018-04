Linistea nu a durat mult la Erevan. Dupa ce au obtinut demisia premierului Serj Sargsyan, protestatarii au noi revendicari - VIDEO

Astazi, premierul interimar al Armeniei si liderul opozitiei, Nikol Pashinyan trebuiau sa se intalneasca pentru a stabili urmatorii pasi. Cei doi, insa, nu au mai discutat pentru ca Pashinyan si-ar fi impus anumite conditii, neacceptate de prim ministrul interimar.

Anterior, liderul opozitiei, care a scos multimea in strada, a declarat ca este de acord sa fie numit el in functia de premier. Dupa o saptamana de proteste masive, fostul presedinte al Armeniei, Serj Sargsyan a demisionat luni din functia de premier in care a fost numit recent.