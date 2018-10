Lipsa fortei de munca in agricultura l-a determinat pe un fermier din SUA sa-si ingrijeasca recolta cu ajutorul robotilor - VIDEO

Asa ar putea arata gradinaritul in viitor. Intr-un depozit din California, doi roboti muncesc, cultivand si recoltand tot felul de verdeturi.

Alexander BRANDON, PROPRIETARUL FERMEI ROBOTIZATE: “Este prima ferma din lume in care lucreaza exclusiv roboti.”

Proprietarul este un fermier originar din Texas, a carui familie se ocupa de generatii cu agricultura. El a imbinat aceasta mostenire cu pasiunea pentru robotica. A creat niste brate metalice care pot manipula cu mare delicatete plantele fragile, gratie unor camere care le permit sa vada in 3D.

Alexander BRANDON, PROPRIETARUL FERMEI ROBOTIZATE: “Aici avem busuioc frumos, foarte parfumat, iar aici laptuca...”

Robotii cultiva plantele in regim hridoponic, adica intr-un strat de pietris si apa, nu in pamant. Le lasa sa creasca, apoi le recolteaza. Un alt robot se ocupa de transport. Verdeturile ajung in bucatariile restaurantelor din Los Angeles. De anul viitor insa, vor putea fi cumparate si din magazinele locale.

Alexander BRANDON, PROPRIETARUL FERMEI ROBOTIZATE: “Scopul nostru e sa folosim tehnologia ca sa obtinem culturi de calitate mai mare, pe o perioada mai lunga si la preturi mai mici.”

Fermierul crede ca robotii pot rezolva o problema tot mai grava: lipsa fortei de munca in sectorul agricol. In plus, acest tip de agricultura foloseste cu 90% mai putina apa si obtine o recolta de 30 de ori mai mare decat in cazul culturilor traditionale.