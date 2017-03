Lista companiilor britanice care isi retrag reclamele de pe Google si Youtube creste accelerat

​Marks&Spencer este ultima dintr-o lunga serie de companii britanice care au decis, in ultimele zile, sa-si retraga publicitatea prin Google si Youtube, din cauza asocierii reclamelor lor cu materiale considerate extremiste, scrie luni Daily Mail . Dupa ce mai multe companii, inclusiv The Guardian sau agentia Havas, au luat masuri similare, la sfarsitul saptamanii lista a fost completata de Vodafone, gigantul media Sky si bancile HSBC, Lloyds si RBS, dupa cum noteaza The Guardian.