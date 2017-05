Lituania isi antreneaza militarii pentru un "razboi-hibrid" cu Rusia. Rezervistii, convocati de urgenta

In Lituania, este in plina desfasurarea cel mai mare exercitiu national de acest fel, la care au fost mobilizati 2.000 de rezervisti, intr-o tara cu mai putin de 3 milioane de locuitori. "Traznetul" este numele de cod al acestor exercitii, de o amploare nemaivazuta in micul stat baltic.

Conform scenariului, grupuri subversive neidentificate provoaca revolte in orase, si incearca sa ocupe institutii administrative si puncte nevralgice pentru functionarea localitatilor. Cand unitatile ministerului de interne nu pot tine piept singure acestei amenintari, intervine o forta de reactie rapida militara.

Pentru a fi testat modul de reactie a populatiei, au fost simulate diverse incidente pe strazi si in locuri publice. A fost simulata si mobilizarea rezervistilor. 2.000 de lituanieni care au facut serviciul militar intre anii 2000 si 2012 au fost chemati la circumscriptiile militare de care apartin.

In total, la exercitiile pentru contracararea "razboiului hibrid" participa mii de soldati si politisti, dar si membri ai unitatiilor anti teroriste, ai politiei de frontiera si pompieri.