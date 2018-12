LIVE ACUM: Inca un val de proteste in Paris. Autoritatile sunt in alerta maxima - VIDEO

LIVE ACUM:

Cel puţin 354 de persoane au fost reţinute la Paris până la ora locală 10.10, iar 127 de persoane se află în arest după începutul mobilizării de mare risc a “vestelor galbene”, a anunţat prefectura de poliţie, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Autorităţile, care se tem să vadă la Paris reluarea scenelor de revoltă urbană de săptămâna trecută, au întărit controalele în gări şi desfăşoară sistematic percheziţii în jurul locurilor de manifestaţie.

Liceeni îngenuncheaţi de poliţişti. Între timp imaginile filmate la un liceu de lângă Paris au stârnit indignarea opiniei publice. În ele apar zeci de liceeni îngenunchiaţi cu mâinile ridicate, în faţa poliţiştilor.

Tineri îngenunchiaţi cu faţa la zid şi mâinile aparent legate la spate. Aceste imagini au fost filmate într-un orăşel aflat la 50 de kilometri vest de centrul Parisului.

Imaginile, distribuite masiv pe reţelele de socializare, au stârnit indignarea opiniei publice. “Tineretul francez, umilit”. ”Şocant - în ţara drepturilor omului”, sunt câteva dintre comentarii. Dar autorităţile le-au luat apărarea poliţiştilor de la cel mai înalt nivel.

Christophe Castaner, ministrul de Interne: “Imaginile cu tinerii arestaţi în această comună sunt greu de privit, aveţi dreptate să subliniaţi asta. Dar cred că e important să le plasăm în context.”

Jean-Michel Blanquer, ministrul Educaţiei: “La Mantes-la-Jolie sunt elemente exterioare liceului, de peste 20 de ani, care în zilele precedente au adunat pubele, aducându-le cu furgoane, au înconjurat liceul şi au chemat elevi să li se alăture. Nu neapărat tot de acolo, unii au venit din zonele din jur. Au invadat un pavilion, au furat butelii. Au comis violenţe şi au atacat forţele de ordine.”

Revolt in #France: Great many protesters coming to Paris to attack forces of law https://t.co/rzm6NDPEpr pic.twitter.com/wk1oP3P1hJ