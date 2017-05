LIVE. Parada de Ziua Victoriei in Moscova. Avioane de lupta, tancuri si 10.001 militari vor defila in Piata Rosie

Alaturi de liderul de la Moscova va asista si presedintele RM, Igor Dodon.

Igor Dodon merge pentru a treia oara in Rusia. Presedintele sustine ca astazi, 9 mai, la invitatia omologului sau rus Vladimir Putin, va participa la parada din Piata Rosie.

Parada este impartita in trei: marsul Infanteriei, defilarea vehiculelor blindate si survolurile elicopterelor si avioanelor.

La evenimentul de anul acesta vor participa si 210 femei, dublu fata de 2016. De asemenea, Iunarmia (Armata tanara), o miscare patriotica militara pentru adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani, va fi inclusa pentru prima data in mars. Miscarea a fost infiintata in 2015 de Ministerul Apararii, pentru a asigura o generatie de elevi bine informati si patrioti, scrie agentia de presa pro-Kremlin.

In prezent, Iunarmia are aproximativ 30.000 de membri. La categoria vehiculelor militare, o atentie deosebita va fi acordata sistemului de rachete antiaeriene cu raza scurta de actiune TOR-M2DT, precum si sistemului de rachete sol-aer Pantir-SA, ambele create pentru a opera in zona arctica. Vehiculele vor fi vizibile datorita culorii lor gri deschis.

Varianta T-72B3M a tancului T-72 va fi prezenta, de asemenea, pentru prima data la defilare. Dat in folosinta in 2016, tancul ofera protectie superioara, un motor mai puternic si un nou sistem de control a focului.

Show-ul aerian va include avioane de lupta Suhoi Su-30SM, care vor fi prezentate pentru prima data publicului larg. Acrobatii aerului din Cavalerii Rusi voi pilota aparatele primite anul trecut. Aeronavele SU-30SM au fost implicate in primele actiuni de lupta in campania din Siria.

Parade militare de mai mica amploare vor avea loc si in alte orase ruse.

Sarbatoarea de la Moscova se va incheia cu un foc de artificii in Piata Rosie, la ora locala si a Romaniei 22.