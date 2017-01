Liviu Dragnea a anuntat propunerile PSD-ALDE pentru Guvernul cu 26 de portofolii. Lista ministrilor lui Sorin Grindeanu

Acesta ar avea in componenta 26 de portofolii, din care doi vicepremieri si doi ministri delegati. Dragnea l-a descris ca pe unul tanar, eficient si plin de speranta. Decanul de varsta are 75 de ani si este Teodor Melescanu, de la Externe, iar cel mai tanar candidat este Gabriel Petrea, de la Dialog Social, de doar 32 de ani.

In Executivul propus sunt si opt femei.Lista noilor ministriNoul Guvern, propus de PSD-ALDE, are in componenta 24 de ministri, dintre care doi detin si functia de vicepremier, si doi ministri delegati.

In Guvernul propus de majoritatea parlamentara, opt functii de ministru sunt detinute de femei.Ministrii propusi de PSD:

* Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si al Fondurilor Europene - Sevil Shhaideh, viceprim-ministru

*Ministrul Economiei - Alexandru Petrescu

* Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni - Andreea Pastarnac

* Ministrul delegat pentru Fonduri Europene - Mihaela Virginia Toader

* Ministrul delegat pentru Afaceri Europene - Ana Birchall

* Ministrul Afacerilor Interne - Carmen Daniela Dan

* Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Petre Daea

* Ministrul Apararii Nationale - Gabriel Les

* Ministrul Culturii si Identitatii Nationale - Ionut Vulpescu

* Ministrul Educatiei Nationale - Pavel Nastase

* Ministrul Cercetarii si Inovarii - Serban Constantin Valeca

* Ministrul Finantelor Publice - Viorel Stefan

* Ministrul Justitiei - Florin Iordache

* Ministrul Apelor si Padurilor - Adriana Petcu

* Ministrul Muncii si Justitiei Sociale - Lia Olguta Vasilescu

* Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale - Augustin Jianu

* Ministrul Sanatatii - Florian Bodog

* Ministrul Tineretului si Sportului - Marius Alexandru Dunca

* Ministrul Transporturilor - Razvan Alexandru Cuc

* Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social - Gabriel Petrea

* Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat - Florin Nicolae Jianu

* Ministrul Turismului - Mircea Titus DobreMinistrii propusi de ALDE:

* Ministrul Mediului - Daniel Constantin, viceprim-ministru

* Ministrul Afacerilor Externe - Teodor Melescanu

* Ministrul Energiei - Toma Petcu

* Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul - Gratiela Gavrilescu

Langa Sorin Grindeanu, in capul mesei de la Guvern, va sta Sevil Shhaideh, noul vicepremier. Este omul de incredere al lui Liviu Dragnea, care acum primeste Ministerul Dezvoltarii, dar si al Fondurilor Europene. Un colos cu miliarde de euro, dar si cu influenta in administratia locala.

Langa ea, Daniel Constantin de la ALDE. A fost la Agricultura, acum a primit Mediul, dar va gestiona doar problemele, nu si banii, pentru ca apele si padurile sunt la un minister separat, ramas la PSD.La Interne vine Carmen Dan - are 46 de ani - a fost prefect de Teleorman si singura legatura cu Politia este ca dupa ce a facut dreptul la Universitatea Ecologica si-a dat licenta la Academia de Politie.

Justitia ajunge pe mainile lui Florin Iordache, deputat PSD de Olt pentru a cincea oara. Are 56 de ani si s-a nascut la Caracal. De profesie este inginer mecanic, dar si jurist cu un doctorat in Relatii Economice Internationale.

La Aparare va fi un fost viceprimar din Satu Mare. Gabriel Les are 40 de ani si a fost secretar de stat in MApN in ultimele doua guverne. E licentiat in economie si marketing, dar are cursuri de securitate la Colegiul National de Aparare.Directorul Postei Romane va prelua Economia.

Alexandru Petrescu a avut parte de cateva scandaluri de rasunet la conducerea Postei - institutia a incasat o amenda uriasa de la Consiliul Concurentei si DNA a deschis un dosar acolo.La Finante a fost prezentat Viorel Stefan. Fost presedinte al Comisiei de buget a deputatilor, are 62 de ani si cinci mandate de parlamentar.

S-a nascut la Botosani, este economist si a condus fosta companie Navrom.Lia Olguta Vasilescu, primarita Craiovei, in prezent senatoare, ajunge la Munca. E doctor in sociologie al Universitatii Bucuresti, anul trecut a fost audiata la DNA pentru presupuse fapte de coruptie si are centura neagra la karate.

La Externe a fost anuntat Teodor Melescanu, decanul de varsta al executivului si un om cu cinci mandate de ministru la activ. Cel mai tanar este Gabriel Petrea, de la Ministerul pentru Dialog. Are 32 de ani si a condus organizatia de tineret a PSD.Mihaela Toader va fi ministru delegat pentru Fonduri Europene, iar Ana Birchall, pentru Afaceri Europene.

Agricultura merge la un fost ministru de pe vremea lui Adrian Nastase - Petre Daea, Ionut Vulpescu revine la Cultura, dupa ce a mai condus acest domeniu si in cabinetul Victor Ponta.Rectorul ASE, Pavel Nastase, va fi la Educatie si Florian Bodog, decanul facultatii de medicina Oradea, la Sanatate, unde a mai fost secretar de stat.

De cercetare se va ocupa Serban Valeca, seful PSD Arges. Padurile si Apele vor fi gestionate de Adriana Petcu.Augustin Jianu, cel care conduce acum CERT-RO, va fi la Comunicatii, Florin Jianu, la ministerul pentru IMM-uri, unde a mai fost iar Marius Dunca, fost sef la Protectia Consumatorilor, trece la Tineret si Sport.

Transporturile ii revin lui Răzvan Alexandru Cuc, fost secretar de stat si director pente zona libera Giurgiu. Turismul va fi condus de constanteanul Mircea Titus Dobre, iar ministrul pentru Diaspora va fi ambasadorul roman in Israel, Andreea Pastarnac.



Sinteza declaratiilor lui Liviu Dragnea:- Am luat in calcul o reprezentare buna a femeilor- Premierul a fost foarte interesat ca activitatea in guvern sa fie mai putin politica si mai mult aplecata spre aplicarea programului de guvernare- A fost un vot in unanimitate in conducerea partidului- La Interne, am vrut sa propun pe cineva in care am foarte mare incredere din punct de vedere al corectitudinii.

E o femeie cinstitia, ca prefect a gestionat foarte bine chestiunile cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta- La ministerul de Interne se poate conduce si cu suflet si cu demnitate. Am foarte mare incredere in fermitatea dumneaei si in capacitatea de a aduce sanatate in acel minister- Imi asum intreaga raspundere pentru echipa guvernamentala.

Orice greseala pe care o vor face nu va fi lasata sa se perpetueze. Primul care va reactiona va fi premierul.- O sa sprijin guvernul in totalitate si daca guvernul va avea o problema va fi si raspunderea meaCalendar:Premierul desemnat va depune lista Guvernului si programul de guvernare la Parlament, iar la ora 17.00 sunt convocate Birourile permanente reunite.

Miercuri, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, intre orele 8.00 si 14.00.La ora 15.00, va fi convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare si votul de investitura al Guvernului. Conform Constitutiei, Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

Noul Executiv ar urma sa depuna juramantul miercuri seara, la ora 19.00, Sorin Grindeanu intentionand ca prima sedinta a Guvernului sa fie in aceeasi zi, la ora 21.00.