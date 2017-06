Liviu Dragnea vrea un nou Guvern PSD-ALDE. Surse: Premierul Romaniei Sorin Grindeanu a refuzat sa demisioneze

Potrivit unor surse politice, liderii PSD l-au chemat luni seara pe Grindeanu, la sediul din Baneasa al partidului, si i-au spus ca daca nu pleaca de buna voie de la Palatul Victoria ii va fi retras sprijinul politic.

Deocamdata, premierul nu ar vrea sa demisioneze.

In schimb, toti ministrii si-au scris deja demisiile si ar putea sa le depuna in sedinta Comitetului Executiv al PSD, care va avea loc miercuri.

La putin timp dupa ce s-a intors din vizita in Croatia, Sorin Grindeanu a fost convocat la o sedinta restransa a liderilor PSD. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea i-ar fi reprosat prim-ministrului ca a intarziat nepermis de mult aplicarea programului de guvernare.

In acest context, liderul PSD i-ar fi cerut premierului sa isi depuna mandatul. Pentru moment, s-a lovit de refuzul lui Grindeanu.

Scandalul din PSD dintre lider si premier va fi transat la sedinta Comitetului Executiv de miercuri. Marti, Dragnea si Grindeanu si-au anulat toate evenimentele publice pentru a evita sa raspunda intrebarilor pe aceaste tema. A comentat, insa, fostul premier, Victor Ponta: "Ne facem de ras, ca sa mai dicutama! Guvernul este al Romaniei, Guvernul este pus de Parlament si... atat!"

In acest moment, Sorin Grindeanu are o sustinere palida in interiorul partidului. Nici un ministru nu i-a luat apararea, ba mai mult, toti ar putea demisiona in bloc pentru a provoca, in cele din urma, debarcarea premierului.

Oricum, fiecare ministru a fost evaluat personal de Liviu Dragnea, iar cine nu a trecut testul programului de guvernare, trebuie sa plece.

Potrivit acelorasi surse, premiantii guvernului, adica singurii care ar fi trecut evaluarea, sunt: Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, seful de la Agricultura, Petre Daea, si Carmen Dan de la Interne.

Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii: "Stiu ca am trecut evaluarea, de fapt, n-am avut niciun fel de emotii".

Gabriela Firea, vicepresedintele PSD: "Totdeauna este si loc de mai bine, totdeauna exista parghii inteligente prin care oamenii si institutiile pot sa colaboreze"

In contextul discutiilor despre remanierea intregului Cabinet Grindeanu, deputatul PMP Eugen Tomac a sustinut ca Liviu Dragnea vrea sa aduca UDMR la Guvernare si chiar sa le ofere maghiarilor functia de prim ministru. Raspunsul nu s-a lasat asteptat.

Kelemen Hunor, presedintele UDMR: "Pana cand exista premier, nu avem ce discuta. L-ati intrebat pe Tomac ce a fumata"

Soarta Cabinetului Grindeanu va fi decisa, miercuri, la sedinta liderilor PSD din intreaga tara.

Daca premierul va renunta la functie, PSD va merge la presedintele Iohannis cu o noua propunere.

Cronologia evenimentelor, marti, 13 iunie:

ora 15.25 Fostul ministru PSD al Justitiei Robert Cazanciuc, a declarat ca increderea a fost acordata de populatie unui program de guvernare, nu Cabinetului Grindeanu, iar din acest punct de vedere pot fi facute modificari.

"Aici nu este vorba despre premierul Grindeanu sau despre alte persoane, ci e vorba despre modul in care un program de guvernare este implementat sau nu. increderea nu se acorda Guvernului Grindeanu, increderea s-a acordat unui program de guvernare. E firesc sa fie o evaluare dupa 6 luni de zile a implementarii programului de guvernare", a spus Cazanciuc.

Fostul ministru PSD al Justitiei a afirmat ca "ar fi pacat" sa treaca mult timp si sa se realizeze ca puteau fi facute lucruri, dar nu s-au realizat din diverse motive, precum comunicarea si "intelegerea gresita a unor lucruri".

"Nu merge programul de guvernare asa cum ne-am angajat in fata populatiei", a punctat el.

ora 13.20 Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a declarat ca seful statului asteapta o decizie oficiala cu privire la remanierea guvernamentala.

"Sunt doar speculatii, doar informatii pe surse. Nu am vazut o comunicare oficiala, nu sunt deocamdata decizii oficiale comunicate. In acest moment, noi, la nivel de Administratie Prezidentiala, domnul presedinte, asteptam sa vedem ce se intampla din punct de vedere oficial, dupa aceea vom avea o reactie", a comentat Dobrovolschi, intrebata despre actuala situatie din coalitia de guvernare.

Ea a spus ca "este responsabilitatea partidului de guvernamant" de a face o evaluare a ministrilor si, "daca sunt observate probleme", responsabilii pot lua decizii.

Intrebata daca a avut loc o discutie intre Iohannis si premierul Sorin Grindeanu in aceasta perioada, Dobrovolschi a afirmat ca "nu poate comunica oficial acest lucru".

ora 13.25 Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca nu ar accepta functia de premier in locul lui Sorin Grindeanu daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-ar propune acest lucru.

Ea a mai spus ca, in cazul in care un ministru ar fi remaniat sau intregul Guvern ar pleca, asta nu se va intampla pentru ca "primarul general a semnalat niste lucruri”, ci din cauza realizarilor actualului Guvern in comparatie cu ce si-a propus PSD in programul de guvernare.

Intrebata daca a mai discutat in ultima perioada cu premierul Sorin Grindeanu, primarul Capitalei a spus ca nu a fost contactata de premier, dar ca va ramane "un om al dialogului”. Ea a mai spus ca "intoteauna este loc de mai bine” pentru colaborarea cu Guvernul Grindeanu.

Primarul general a spus ca, daca un ministru va fi remaniat sau daca Guvernul, in integralitatea sa, va pleca, nu va fi din cauza ca "primarul general a semnalat niste lucruri”, ci in functie de realizarile ministrilor comparativ cu programul de guvernare.

"Elementele mele poate au venit ca o picatura in plus, dar nu cea care a umplut paharul”, a subliniat Firea.