Locuitorii din Crimeea au sarbatorit astazi referendumul din 2014, care a dus la ruperea peninsulei de Ucraina si alipirea de Rusia - VIDEO

”Este sărbătoarea noastră. De aceea suntem aici. Suntem în Rusia. Mulţumim lui Vladimir Putin şi poporului rus.”

Asta a declarat majoritatea localnicilor din Simferopol pentru o televiziune de stat din Rusia. Oamenii sustin ca in acesti trei ani, de cand s-au rupt de la Ucraina, viata lor a devenit mai buna.

”Este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla.”

Oamenii au iesit pe strazi avand in maini drapele sau baloane in culorile Rusiei si Crimeii. Autoritatile au pregatit o serie de evenimente dedicate zilei in care locuitorii peninsulei au fost chemati sa voteze pentru sau impotriva alipirii Crimeei de Rusia. Rezultatele au aratat ca peste 90 la suta dintre oameni au votat pentru.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI ”Crimeea şi Sevastopol se întorc în Rusia. Vă mulţumesc pentru decizia de a fi împreună cu Rusia.”

Dupa ce a pierdut regiunea, presedintele ucrainean, Petro Porosenko a spus ca va face tot posibilul pentru a o reintoarce. Anexarea Crimeii a starnit reactii negative in toata lumea, iar Uniunea Europeana si Statele Unite au impus sanctiuni economice Rusiei, care sunt in vigoare pana in prezent. La scurt timp de la anexare, a inceput razboiul din estul Ucrainei, in care lupta separatistii pro-rusi, care ar fi sustinuti de Rusia, si trupele guvernamentale. Conflictul, care continua si acum, a facut peste 10 mii de morti.