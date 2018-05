Locuitorii din Jora de Mijloc nu stiu daca noua lor primarita are casa in localitate sau nu. Tauber, care declarase ca s-a mutat acolo, acum spune ca: "E o intrebare personala" - VIDEO

La doua saptamani de cand a devenit primar la Jora de Mijloc pe Marina Tauber am gasit-o la biroul de la primarie. Am incercat sa intram, insa aceasta a iesit pe hol precizand, ca acolo are loc o sedinta.

Marina TAUBER, PRIMAR JORA DE MIJLOC: „Sunteti la munca? Da, sunt la munca. Suntem in sedinta si avem mult de munca. V-ati adus mobila noua? Nu. Ne permiteti si noua sa intram. Eu cred ca va fi colegial si voi raspunde la toate intrebarile.”



Marina Tauber a refuzat sa ne spuna daca s-a mutat cu traiul la Jora de Mijloc, desi acum cateva zile a declarat ca sta acolo.

„La Jora locuiesc”.

Marina TAUBER, COMUNA JORA DE MIJLOC: „-V-ati mutat in Jora de Mijloc? -E o intrebare personala. V-ati cumparat casa. E o intrebare personala. A cata zi de lucru? La revedere!”

Iar inginerul cadastral de la primarie spune ca pe numele noului primar nu a fost inregistrat nici un contract.

Ion VOICA, INGINER CADASTRAL: „Nu stiu nu avem asa informatie. Nu a fost inregistrat nici un contract. Fiecare om care face o tranzactie aduce actele la noi.”

Nici satenii spun ca nu stiu daca Marina Tauber s-a mutat la Jora de Mijloc.

„Nu stiu unde traieste? Nu stiu ca inca nu ne-au adus-o. Cine trebuie sa o aduca? Sor. Maria cu noi, veniti acasa cu noi.”

„Unde traieste noul primar. Nustiu.”

„ Unde traieste noul primar? Nu stiu”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Nu am reusit sa aflam unde sta Marina Tauber, aici, la Jora de mijloc. Daca a inchiriat sau cumparat o casa. Cert este ca are de unde alege. Pe aceasta ulita fiecare a doua casa este parasita.”

„Vino Marina la noi si o sa fim vecina. O sa mai stati de vorba. Da, despre viata. Cum o sa traim, cum o sa muncim.”

„Femeia o sa vina si o sa stea aici cu noi. Si nu se va duce. Tare vrem sa fie vecina. Am iesi la poarta si am sta de vorba si am pune tara la cale.”

„Poate sa o cumpere si pe a mea. Cu cat o vindeti? Pana o sa mor sa ai ba grija na oi muri pe urma pot sa o ia pe de tot.”

Iar unii sateni sunt gata sa o primeasca gratuit in casa lor, doar sa realizeze tot ce a promis. VOX„Eu asa o dau. Mai am cateva zile de trait. Ma mut la fata.”

„Noi am ales-o sa fie primar gospodar.Ce va doriti? Cum e Orheiul asa sa fie si Jorele. De unde bani. De la Sor. Sor de unde are are bani? Ele stie de unde are.”



„Chiar daca a furat...sa fure el sa ne de-a noua.”

Vicepresedintele Partidului SOR, Marina Tauber, a castigat pe 20 mai, din primul tur alegerile locale din comuna Jora de Mijloc, obtinand peste 61 la suta din voturile alegatorilor.

Luni, Curtea de Apel Chisinau a respins contestatia depusa de Maia Sandu care acuza Partidul Sor ca a cheltuit prea multi bani in campanie in Jora de Mijloc.

La fel ca si liderul formatiunii Ilan Sor, Tauber figureaza in raportul Kroll. Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate. Dosarul a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul din cauza unor conflicte de interese.