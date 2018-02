Locul inedit in care au decis sa se casatoreasca. Imaginile de la nunta au facut inconjurul internetului

Nunta poate însemna pentru nişte tineri însurăţei o ascensiune, la modul figurat, direct în al nouălea cer. Dar pentru Ryan şi Kimberly, din California, cununia lor a fost mai aproape de sensul propriu al expresiei.

“Aşa se desfăşoară viaţa noastră, nu am schimbat nimic în legătură cu modul în care trăim....”

Ei nu caută confortul, rutina, ci un mod de a trăi care să dea un sens vieţii. Şi, pentru ei, asta înseamnă aventură, senzaţii tari.

Cutreieră lumea şi caută tot felul de locuri care îi provoacă să încerce o traversare pe sârmă, la înălţime. În Utah, au ajuns cu ocazia unui festival dedicat celor mereu dornici să împingă limitele, fie că escaldează stânci cu mâinile goale; urcă cu bicicletele pe munte; sar cu parşuta în prăpastie; sau, la fel ca Ryan şi Kimberly, sunt adevăraţi cascadori ai mersului pe sârmă.

“Mereu am căutat aventura împreună, la acest festival am venit, an de an, tot împreună. Şi ne-am spus că nu poate fi un loc mai potrivit în care să ne căsătorim.”

Cu ajutorul prietenilor au întins această “plasă de păianjen”, ţesută din frânghii bine ancorate şi rezistenţe, deasupra unui canion, la peste 120 de metri înălţime.

Ryan şi Kimberly spun că toţi invitaţii au fost în siguranţă.