Londra acuza din nou Moscova in al doilea caz de otravire cu neurotoxina. Ministrul britanic de interne a acuzat Rusia ca foloseste Marea Britanie pe post de groapa de aruncat otrava - VIDEO

Intr-o declaratie facuta in parlament Sajid Javid a spus ca este complet inacceptabil ca cetatenii britanici sa fie tintele unor atacuri deliberate sau accidentale sau ca strazile, parcurile si orasele sa ajunga gropi de aruncat otrava.

Sajid JAVID, SECRETAR MINISTERUL DE INTERNE, MAREA BRITANIE: “Acum toti sunt cu ochii pe Rusia nu doar din cauza jocurilor olimpice. A venit timpul ca Rusia sa iasa in fata si sa explice ce anume se intampla.”

Agentul neurotoxic cu care a fost otravit cuplul englez este de acelasi tip cu cel folosit impotriva fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia, insa este neclar daca este vorba despre doua esantioane din acelasi lot.

Un membru al Comisiei de Politica Externa din cadrul Parlamentului rus, Serghei Jelezniak, a catalogat otravirea noului cuplu drept o continuare a unei isterii de PR antiruse pe care autoritatile britanice incearca sa o creeze. A reactionat si Ministerul rus de Externe.

Maria ZAHAROVA, PURTATOR DE CUVAND, MINISTERUL RUS DE EXTERNE: “Nu e timpul pentru continuarea intrigilor politice. Cum altfel am putea sa numim acest anunt cu scop de hartuire internationala si compania de expulzare a diplomatilor altfel decat intrigi?”

Cele mai mari cantitati de neurotoxic au fost gasite pe mainile victimelor. Atfel politistii presupun ca cei doi, surprinsi in timp ce cumpara bautura, au intrat in contact cu un recipient in care se afla substanta. Tinand cont ca erau consumatori de droguri, ar putea fi vorba de o fiola sau o seringa.

Rusia este ingrijorata de al doilea caz de otravire cu agent neurotoxic, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, care a subliniat ca Moscova nu are nimic a face cu niciunul dintre aceste cazuri.Dupa contaminarea lui Serghei Skripali si a fiicei sale, Statele Unite si Uniunea Europeana au atribuit Rusiei atacul.

Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize. In replica, Administratia lui Vladimir Putin a expulzat acelasi numar de diplomati din tarile respective.