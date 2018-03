Londra ar fi aflat cu ce substanta au fost otraviti spionul rus si fiica sa - VIDEO

Cazul agentului Serghei Skripal care ar fi oferit informatii pretioase serviciului de spionaj britanic, risca sa inflameze relatiile dintre Moscova si Londra. Toate suspiciunile se indreapta spre Guvernul Rusiei, care in 2006 l-a condamnat pe agentul rus la inchisoare pentru inalta tradare, dupa ce ar fi lucrat in favoarea Marii Britanii, in perioada in care era colonel in cadrul serviciilor secrete rusesti. In 2010, el a obtinut azil in Marea Britanie. Ministrul britanic de externe s-a grabit ieri sa arate cu degetul spre Rusia si a amenintat cu o riposta ferma.

Boris JHONSON, MINISTRU DE EXTERNE MAREA BRITANIE: “Daca acest incident se dovedeste a fi actiunile ostile ale unui alt guvern, atunci cetatenii Mari Britanii pot fi siguri ca noi vom raspunde corespunzator.”

A urmat reactia dura a Moscovei.

Maria ZAHAROVA, PURTATOR DE CUVANT MINISTERUL RUS DE EXTERNE: "Daca sincer, alt calificativ, decat unul ce poarta un caracter provocational, cu scopul de a inrautati relatia dintre tarile noastre, nu putem da."

Subiectul a facut ieri obiectul unei sedinte a comitetului Cobra, convocat in cazuri de urgenta nationala. Dupa sedinta, autoritatile britanice au anuntat ca stiu despre ce substanta toxica este vorba, insa nu au spus cum se numeste aceasta. Tot ieri, acestea au anuntat ca o a treia persoana a ajuns la spital cu aceleasi simptome.

Mark ROWLEY, REPREZENTANTUL DEPARTAMENTULUI ANTITERO POLITIA METROPOLITANA: “Din nefericire, si ofiterul care a ajuns primul la locul incidentului este in stare grava. Politia din Wiltshire ofera toata sustinerea familiei sale.”

Rowley a mai anuntat ca Politia colaboreaza cu specialistii si oamenii de stiinta, inclusiv cu Ministerul Sanatatii si a dat asigurari ca nu exista riscuri pentru cetateni.

Mark ROWLEY, REPREZENTANTUL DEPARTAMENTULUI ANTITERO POLITIA METROPOLITANA: “Rolul nostru este acum sa stabilim cine se afla in spatele actiunii si de ce au recurs la acest atac. Astfel, avem sute de detectivi, specialisti, analisti si agenti secreti care se ocupa de acest caz.”

Neurotoxinele sunt substante chimice care, odata inhalate, ingerate sau absorbite prin piele, paralizeaza sistemul nervos si opresc functiile vitale ale organismului. Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa de 33 de ani Yulia au fost gasiti inconstienti pe o banca din centrul comercial Maltings duminica trecuta.

Ei mancasera la un restaurant, dupa care au baut ceva la un pub. In ultimii ani, alti 14 oameni care aveau legaturi cu Rusia au murit in conditii suspecte in Marea Britanie. Cele mai celebre cazuri sunt Boris Berezovski, Iuri Golubev si Alexander Litvinenko. Ultimul a murit in noiembrie 2006, otravit cu poloniu radioactiv.