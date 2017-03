Londra, in doliu dupa atacul de pe podul Westminster. Mesajul transmis de familia romancei ranita in atentat

Printul William a depus o coroana de flori in memoria politistului Keith Palmer, pe care teroristul Khalid Massoud l-a ucis in curtea parlamentului, miercurea trecuta, dupa ce - cu cateva zeci de secunde inainte - intrase cu masina in pietoni, pe podul Westminster.

Nepotul reginei a lasat si un mesaj scris de mana: "Pentru politistul Keith Palmer si toti cei care au servit comunitatea cu bravura. Traim prin mostenirea pe care ne-o lasati. William".

Autopsia a aratat ca politistul in varsta de 48 de ani, tatal a doi copii, s-a stins dupa ce a fost injunghiat. Purta vesta anti-cutit, dar n-a fost suficient sa-i salveze viata.

Alte trei victime - un turist american, o profesoara, mama a doi copii, si un pensionar - au murit dupa ce Massoud i-a lovit cu masina pe podul Westminster.

Pe podul Westminster a fost tinut miercuri un alt moment de reculegere impresionant. Politisti, tineri musulmani si sute de londonezi s-au prins de maini, in memoria victimelor atacului de acum o saptamana.

Tanara din Constanta, ranita in atacul de pe podul Westminster, este in continuare, in stare critica, dar stabila. Intr-o declaratie, data presei din Marea Britanie, familia Andreei, se declara "coplesita de dragostea, sprijinul si respectul", aratat romancei. Si le multumeste pentru ajutor, salvatorilor, personalului medical si autoritatilor britanice.