Londra s-a transformat intr-un adevarat camp de lupta dupa ce un tanar de culoare si-a pierdut viata in timpul unui control al politiei rutiere. Protestatarii au incediat masinile politistilor - VIDEO

Clipe de cosmar au trait localnicii din estul capitalei engleze, cand in urma demonstratiei, zeci de tineri au inceput sa distruga totul in jur. Acestia au aruncat in politisti cu tot ce au gasit sub mana.

Au incendiat masini de politie si au aruncat in ele cu caramizi si sticle. Unii politisti au fost nevoiti sa fuga.



6 agenti au fost raniti si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Oamenii legii au reusit sa faca fata situatiei, doar dupa au fost mobilizati mai multi politisti.



Tinerii au iesit la o demonstratie, sustinuta de sute de oameni, care au cerut sa se faca dreptate in cazul unui tanar de culoare, ucis in urma unui control al politiei rutiere.

Activistii sustin ca acesta a fost batut cu bestilitate de agenti. Baiatul a fost transportat la spital si s-a stins 6 zile mai tarziu dupa incident.