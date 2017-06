Luare de ostatici in Marea Britanie. Un barbat inarmat cu un cutit s-a baricadat in sediul unei companii din Newcastle. VIDEO

Politistii au fost chemati, vineri dimineata, de urgenta pe strada Clifford, in Byker, in jurul orei locale 8:00.

In aceste momente, ofiterii de politie incearca sa negocieze cu barbatul inarmat cu un cutit, despre care se crede ca a luat ostatici mai mult angajati ai unei companii britanice.

Martorii le-au povestit politistilor ca au vazut un barbat care tinea un obiect strans la piept.

Pentru a se asigura ca vietile trecatorilor nu sunt puse in pericol, politistii au inchis intreaga strada. In plus, caminul studentesc aflat in zona a fost evacuat din motive de siguranta. La fel s-a intamplat si cu statia de metrou din apropiere.

Politistii le-au interzis trecatorilor accesul in zona. "Este in drumul meu spre doctor si cineva mi-a spus ca o persoana inarmata a luat ostatici in cladire. Sunt o multime de politisti aici", a afirmat Janette Mitchell, noteaza Mirror.

Purtatorul de Cuvant al Politiei din Northumbria sustine: "Ofiterii sositi la fata locului au gasit un barbat inarmat cu un cutit care a intrat in incinta si despre care se crede ca ar tine mai multi ostici in cladire. O parte dintre angajatii luati ostatici au fost eliberati. In acest moment ne ocupam de incident, iar pana acum nu avem informatii cum ca cineva ar fi fost ranit", a declarat reprezentatul politiei, noteaza The Independent.

Oficialii sustin ca incidentul este unul izolat si merg pe premisa ca barbatul responsabil este un cunoscut al angajatilor companiei, luati ostatici in aceste momente.