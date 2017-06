Luare de ostatici intr-un complex de apartamente din Melbourne. Atacatorul a anuntat presa ca actioneaza in numele ISIS

Autoritatile australiene au ucis un atacator inarmat, in urma unei luari de ostatici si a unui schimb de focuri la un complex de apartamente dintr-o suburbie a metropolei Melbourne. Un alt barbat a fost gasit mort in foaierul complexului de apartamente.

De asemenea, trei politisti au fost raniti in incident si anchetatorii iau in considerare pentru moment un posibil motiv terorist, transmite CNN.

”In acest moment nu am confirmat un unghi pentru aceasta ancheta, dar ofiterii antiterorism sunt implicati... vom fi aici pentru ceva timp”, a declarat comisarul adjunct al politiei din Victoria, Andrew Crisp.

Potrivit primelor informatii, autoritatile australiene au intervenit dupa ce vecinii au auzit mai multe zgomote puternice si chiar explozii in complexul de apartamente, desi nu s-a confirmat ca a existat o explozie.

Politistii au descoperit un barbat impuscat mortal la intrarea in complexul de apartamente din Melbourne De asemenea, un atacator inarmat tinea ostatica o femeie intr-un apartament. Dupa doua ore de negocieri, trei ofiteri de politie au reusit sa-l ucida pe atacator, fiind raniti la randul lor in schimbul de focuri din suburbia Brighton.

Autoritatile au oprit circulatia autovehiculelor si au ridicat bariere in jurul complexului de apartamente unde a avut loc incidentul violent.

Femeia implicata in incident a scapat nevatamata. Jurnalistii Daily Mail au relatat ca atacatorul inarmat a sunat intr-o redactie locala si a sustinut ca actioneaza in numele jihadistilor Statului Islamic, dar si a gruparii al-Qaeda.

Anchetatorii australieni nu au putut sa confirme ca incidentul armat are vreo legatura cu o grupare terorista, fie ea ISIS sau al-Qaeda.