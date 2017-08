Luare de ostatici la un post de radio olandez

Bărbatul ar fi forţat intrarea în birourile 3FM Radio din Hilversum, la sud-vest de Amsterdam, după ce a ameninţat o angajată din faţa clădirii.

Poliţia olandeză a închis zona şi ar fi găsit în apropiere o geantă abandonată, cu un cuţit.

“Încercăm să detensionăm situaţia cu un negociator”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Postul de radio continuă să transmită, însă dintr-un alt sediu.

Incidentul vine după ce unul dintre cei mai populari DJ de la postul de radio şi-a dat demisia miercuri, după 19 ani.

Ansamblul Hilversum găzduieşte numeroase instituţii media olandeze şi este păzit strict de ani de zile, după ce politicianul populist olandez Pim Firtuyn a fost împuşcat în parcarea de acolo, în 2002.

