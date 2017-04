Lumina Sfanta s-a aprins si in acest an la Ierusalim: focul haric a fost impartit apoi clericilor si enoriasilor, care au raspandit-o in toata lumea - VIDEO

Inainte ca Patriarhul Ierusalimului sa coboare in Mormant, toate luminile din biserica au fost stinse. Patriarhul a fost verificat minutios ca sa nu aiba cu el obiecte cu care ar putea aprinde focul, iar un grup de preoti s-a asigurat ca in Sfantul Mormant nu exista nici o sursa de foc. Ulterior, Patriarhul Teofil a intrat in Mormantul Sfant unde a rostit rugaciuni, pana cand s-a produs minunea.

Biserica a fost plina de credinciosi care s-au imbulzit pentru a putea vedea minunea. Iar dupa ce au primit focul, care in primele minute nu frige, oamenii si-au atins mainile si fata cu el.

Potrivit ritualului, Patriarhul Ierusalimului se duce in capela Mormantului, ingenuncheaza in fata pietrei unde Hristos a fost pus dupa ce a fost rastignit si se roaga. Lumina porneste din piatra albastra, care aprinde si lumanarile Patriarhului. In acest fel se produce una dintre cele mai mari minuni ale crestinatatii. Focul Haric este dus in toate catedralele ortodoxe din lume, inclusiv si la noi. Deocamdata oamenii de stiinta nu pot explica acest fenomen. Se spune ca daca in Sambata Mare, in biserica din Ierusalim nu se aprinde focul, atunci in acel an va fi sfarsitul lumii.