Luptatorii kurzi si arabi, sprijiniti de coalitia SUA, au inceput asaltul final asupra "capitalei ISIS", Rakka

Luptatorii kurzi si arabi au inceput luni asaltul final, inaintand de pe mai multe fronturi spre Rakka, informeaza news.ro.

De asemenea, activistii au atras atentia asupra unor ciocniri militare care au avut loc la o baza militara din nordul bastionului jihadist, precum si la est de capitala de-facto a ISIS.

Coalitia internationala a precizat ca operatiunea ar urma sa dea o lovitura decisiva ideii de califat fizic pentru jihadistii Statului Islamic.

Fortele SDF au reusit in ultimul an si jumatate sa elibereze peste 6.000 de kilometri patrati de sub controlul jihadistilor ISIS, concentrandu-se in special pe luptele din nordul si estul Siriei.

Luptatorii kurzi si arabi au incercuit treptat incepand din noiembrie capitala de-facto a jihadistilor, actionand in mod simultan cu fortele irakiene care i-au alungat pe extremistii ISIS din metropola Mosul.

Jihadistii Statului Islamic au cucerit la inceputul anului 2014 Rakka, dupa ce localitatea a devenit prima capitala provinciala eliberata de fortele rebele dupa declansarea razboiului civil impotriva regimului al-Assad.

Purtatorul de cuvant al SDF, Talal Silo: ”Declaram ca astazi incepem cea mai mare batalie pentru a elibera localitatea Rakka, asa-numita capitala a terorismului si teroristilor.”

Fortele SDF au lansat ofensiva finala pe mai multe fronturi, atacand din nordul, vestul si estul bastionului Rakka.

De asemenea, luptatorii kurzi si arabi le-au cerut civililor sa stea departe de linia frontului si de pozitiile Statului Islamic. Intre timp, coalitia internationala a lansat noi raiduri aeriene asupra Rakka.

Aceste raiduri au dus la cresterea victimelor in randul civililor, iar 17 dintre ei au murit luni in timp ce incercau sa scape din Rakka prin traversarea fluviului Eufrat.