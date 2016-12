Lupte armate in Yemen. Cel putin 40 de oameni au murit dupa un atac al rebelilor

Luptele au izbucnit atunci cand fortele loiale presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi i-au atacat pe rebelii siiti in sectorul Bayhan, in provincia Chabwa, potrivit Agerpres.

Bayhan este singura parte din provincia Chabwa care se mai afla inca sub controlul rebelilor, dupa ce fortele guvernamentale i-au alungat anul trecut pe insurgenti din cinci provincii din sudul Yemenului.

'Bilantul de morti in randul rebelilor houthi este de 28, in timp ce in randul fortelor legitime au fost ucisi 12 soldati', a declarat un oficial militar.

Responsabili militari au afirmat ca fortele guvernamentale, sustinute de aviatia coalitiei arabe conduse de Arabia Saudita, i-au alungat pe rebeli de pe ultimele lor pozitii in sectorul Bayhan. Paisprezece rebeli au fost de asemenea capturati, potrivit acelorasi surse.

Rebelii houthi detin in prezent controlul asupra capitalei Sanaa si nordului Yemenului, care se invecineaza cu Arabia Saudita, a carei armata a intervenit in martie 2015 in sustinerea presedintelui Hadi.

Conflictul din Yemen s-a soldat cu peste 7.000 de morti, potrivit ONU.