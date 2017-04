Lupte de strada in Venezuela intre protestatari si fortele de ordine. Oamenii cer alegeri anticipate, dar si demisia presedintelui - VIDEO

Ciocniri violente intre scutieri si protestatari au loc aproape zilnic in ultimele doua saptamani in capitala Venezuelei. Oamenii nu renunta sa iasa in strada pentru a cere alegeri anticipate, dar si demisia presedintelui, pe care il acuza ca vrea sa preia toata puterea in stat. Protestele se incheie de fiecare data cu raniti si retineri. Asa s-a intamplat si la mitingul de ieri, unde oamenii legii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care blocau drumurile de acces in oras.

Presa scrie ca o batrana de 87 de ani a fost gasita fara viata in propria casa, dupa ce ar fi inhalat gaz lacrimogen. Alte cateva zeci de persoane au ajuns cu rani la spital. Oamenii ies in strada pentru a cere demiterea guvernului si organizarea alegerilor anticipate.