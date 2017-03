Lupte grele in apropiere de Mariupol. Soldatii ucraineni spun ca au fost atacati din toate partile de separatisti: Trei militari au murit, iar noua sunt raniti - VIDEO

Presa ucraineana a publicat aceste imagini, din care se vede cum o localitate, aflata in apropiere de orasul Mariupol este atacata de separatisti. Acestia au folosit rachete de tip Grad, sustin militarii, si au incercat sa ocupe pozitii noi. Soldatii ucraineni au reusit sa tina piept atacului, insa au suferit pierderi umane.

”În ultimele 24 de ore, trei soldaţi ucraineni au murit, nouă au fost răniţi.”

Pe de alta parte, reprezentantii armatei spun ca in urma luptelor de ieri, 8 separatisti au fost ucisi, iar 16 raniti. In ajutorul rebelilor sunt trimisi soldati rusi, sustin cei care lupta de partea Kievului in Donbas.

”Au împuşcat tanchişti profesionişti, sigur nu sunt minieri.”

Intre timp, Ucraina a impus sanctiuni la adresa a cinci politicieni europeni, care efectueaza o vizita de trei zile in peninsula Crimeea, anexata de rusi in 2014. Este vorba despre patru cetateni ai Serbiei si unul al Cehiei. Acestora le-a fost interzis sa intre in Ucraina pe un termen de cinci ani. Potrivit presei ruse, politicienii europeni, aflati la o conferinta internationala in Crimeea, ar fi declarat ca sunt pentru amanarea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, dupa ce a anexat peninsula.