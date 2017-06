Lupte intre protestatari si fortele de ordine, dupa incendiul din Londra. "Raspunsul nu a fost satisfacator" - VIDEO

UPDATE 19:50 Theresa May a fost evacuata dintr-o biserica din Kensington, din cauza protestelor oamenilor din zona. Premierului i s-a strigat ca este "lasa" iar politia a urcat-o de urgenta intr-o masina.

Theresa May didn't speak to the people waiting outside. She rushed into her car. Heated scenes #GrenfellTower pic.twitter.com/gRvLzQzxJB

— AssedBaig (@AssedBaig) 16 iunie 2017

Manifestantii care au intrat cu forta in Primaria si Consiliul Local din Kensington s-au luat la bataie cu fortele de ordine care au incercat sa ii evacueze, relateaza Sky News. Cel putin o persoana a fost arestata, in timp ce mai multi oameni au fost vazuti fugind din cladire.

Anterior, aproximativ 20 de ofiteri de politie au intrat in sediul Primariei si Consiliului Local pentru a evacua protestatarii furiosi. O parte dintre manifestanti s-au regrupat pe treptele cladirii. Politia calare se afla pe strada, asteptand sa intervina in caz de nevoie.

This was the moment protesters stormed Kensington town hall, amid anger over the response to the Grenfell Tower fire https://t.co/hfmqBnHMUd pic.twitter.com/REDm1KFgns

— ITV News (@itvnews) 16 iunie 2017

Organizatorul protestului, Mustafa Mansour, a indemnat multimea sa ramana calma. El le-a cerut, insa, oamenilor sa ramana in fata sediului Primariei pana cand vor primi raspunsurile dorite.

“Raspunsul primit nu a fost satisfacator”, a spus el.

Zeci de manifestanti furiosi pentru incendiul de la Grenfell Tower, soldat cu cel putin 30 de morti, au intrat cu forta in Primaria si sediul Consiliului Local din Kensington and Chelsea, relateaza Sky News.

Manifestantii flutura pancarte si postere si striga “Vrem o ancheta” si “Vrem dreptate”.

Potrivit presei, protestul pare spontan.

Printre altele, oamenii cer ca cei ramasi fara locuinte sa fie cazati in acelasi cartier. Intr-un raspuns scris, autoritatile au afirmat ca cei vizati vor fi gazduiti “pe plan local, pe cat posibil, dar este posibil sa avem nevoie de ajutor din partea celor mai apropiate cartiere”.

A doua cerere a manifestantilor este sa fie alocale fonduri pentru ajutarea celor afectati, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

„Deja alocam fonduri pentru efectele imediate resimtite de toti cei afectati”, a raspunsConsiliul Local.

Protestatarii vor si o lista cu oamenii din Grenfell Tower. “Aceasta nu este o chestiune care sa tina de Consiliul (local – n.r.), ci de medicul legist, politie si alte servicii de urgenta”, se subliniaza in textul pregatit de autoritati.

Directorul de comunicare al Consiliului Local a dat asigurari ca se va stradui sa afle numarul exact al locatarilor pana la sfarsitul zilei de vineri.

Sute de manifestanti s-au strans vineri in fata Primariei si Consiliului Local Kensington, pentru a cere dreptate dupa incendiu.