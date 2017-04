Militarii au anuntat 70 de atacuri asupra pozitiilor lor. S-ar fi tras din artilerie grea, care nu ar trebui sa fie prezenta pe linia frontului. Astazi, misiunea OSCE din Ucraina a anuntat ca explozii puternice s-au produs in apropierea a doua masini de-ai organizatiei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Acum o saptamana, un reprezentant OSCE a murit in urma unei deflagratii produse in Lugansk.