Macron, declaratii indraznete la intalnirea cu Putin. Presedintele rus a spus ca nu i-ar fi acceptat asta lui Hollande

Cu Vladimir Putin alaturi, Macron a acuzat presa rusa de propaganda mincinoasa la adresa lui, in timpul campaniei electorale. De asemenea, a amenintat regimul sirian, sustinut de Moscova, cu o riposta in cazul in care mai foloseste arme chimice.

Strangerea de mana dintre Emmanuel Macron si Vladimir Putin a fost urmarita cu mare atentie, dupa ce, saptamana trecuta, presedintele Frantei i-a strans mana atat de tare lui Donald Trump, incat i-a albit articulatiile. De data aceasta a preferat o strangere de mana ferma, dar nu exagerata.

Aproape trei ore au discutat cei doi lideri in spatele usilor inchise si fara niciun consilier. In declaratiile comune, Macron a lansat mai multe sageti spre oaspetele sau.

Emmanuel Macron, presedintele Frantei: "Utilizarea de arme chimice, indiferent de catre cine, va fi urmata de represalii si de o riposta imediata. Cel putin din partea noastra."

Declaratia lui Macron vine dupa ce, luna trecuta, Statele Unite au bombardat in premiera o baza siriana, in replica la un atac chimic, iar rusii, care il sustin pe Bashar al-Assad, n-au fost deloc incantati. Macron n-a spus insa precis ce soarta ii vede lui Bashar al-Assad.

Vladimir Putin, presedintele Rusiei: "Ce este important e ca azi, in cursul discutiilor, am constatat ca vedem multe lucruri in acelasi fel, de pe aceeasi pozitie, desi exista cateva diferente."

O intrebare despre amestecul a Rusiei in campania electorala franceza a prilejuit raspunsuri interesante.

Vladimir Putin, presedintele Rusiei: "Nu am discutat acest subiect. Domnul presedinte nu si-a exprimat interesul, iar din partea mea, ce e de discutata Acest subiect nu exista."

Macron a refuzat sa comenteze, dar a acuzat doua institutii de presa finantate de Kremlin de propaganda mincinoasa.

Emmanuel Macron, presedintele Frantei: "Russia Today si Sputnik nu s-au comportat ca institutii de presa si jurnalisti, ci ca niste organe de influenta si propaganda, de propaganda mincinoasa, nici mai mult, nici mai putin."

Presedintele Frantei a mai spus ca urmareste cu atentie subiecte incomode pentru Moscova, precum drepturile homosexualilor sau piedicile puse organizatiilor non-guvernamentale. Toate acestea sigur nu i-au picat bine lui Vladimir Putin, cred analistii. Presedintele rus n-ar fi acceptat niciodata ca Francois Hollande sa-i vorbeasca astfel intr-o conferinta de presa, adauga ei.