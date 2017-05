Macron la intalnirea cu Putin. A numit 2 televiziuni ruse "organe de propaganda" si a amenintat cu riposte in Siria: "Propaganda mincinoasa" - VIDEO

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI ”Russia Today şi Sputnik nu s-au comportat ca instituţii de presă şi jurnalişti, ci ca nişte organe de influenţă şi propagandă, de propagandă mincinoasă, nici mai mult, nici mai puţin.”

Astfel a raspuns Emmanuel Macron la intrebarea unui jurnalist rus privind interzicerea accesului agentiei Sputnik si a postului Russia Today la sediul sau de campanie. Vladimir Putin nu a comentat in niciun fel declaratiile omologului sau. In schimb a vorbit despre presupusa implicare a Rusiei in campania electorala franceza.



Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE ”Nu am discutat acest subiect. Domnul preşedinte nu şi-a exprimat interesul, iar din partea mea, ce e de discutat? Acest subiect nu există.”

In timpul conferintei de presa, Emmanuel Macron a avut mai multe declaratii taioase la adresa Rusiei.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI ”Utilizarea de arme chimice, indiferent de către cine, va fi urmată de represalii şi de o ripostă imediată. Cel puţin din partea noastră.”

Iar cand a venit vorba despre Ucraina, Putin a spus ca sanctiunile economice nu au niciun rost.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE ”Aţi întrebat cum sancţiunile împotriva Rusiei vor contribui la normalizarea crizei din sud-estul Ucrainei? Nu vor ajuta în niciun fel. De aceea mă adresez către dumneavoastră şi reprezentanţii mass-media - luptaţi pentru eliminarea constrângerilor în economia mondială.”





Tot ieri, Vladimir Putin si Emmanuel Macron au fost oaspetii unei expozitii consacrata vizitei tarului Petru I in Franta, acum 300 de ani, iar apoi presedintele rus a trecut pe la o biserica ortodoxa rusa din Paris. A fost prima intalnire dintre cei doi presedinti, vizita lui Putin in Franta fiind marcata de proteste.