Macron se intrece cu Putin si Trudeau in topul celor mai "macho" lideri politici. "Poate va merge pe Statia Spatiala" - GALERIE FOTO

Pe noul sef de la Palatul Elysee il ajuta varsta, entuziasmul si spiritul de aventura. Cel mai recent exemplu este vizita pe care a facut-o la bordul unui submarin nuclear din Oceanul Atlantic.

Cu fotografii la bustul gol, Putin era, pana acum, campion absolut la capitolul "barbat bine facut", printre liderii lumii. Presedintele Trump, fotografiat doar in ipostaze "cuminti" pe terenul de golf, nici nu intra in concurs. Insa Emmanuel Macron, in varsta de 39 de ani, vine tare din urma.

Prima "dovada" este imaginea in care este coborat dintr-un elicopter, in costum special de scafandru, la bordul unui submarin nuclear. Evident, secventa a facut senzatie pe Twitter, si a inspirat comparatii cu James Bond.

Efectul a fost sporit si de fotografii cu presedintele imbracat in uniforma navala si luand parte la operatiunea de simulare a unei lansari de racheta. "Urmatoarea aventura il va purta pe Statia Spatiala Internationala", anticipeaza, entuziasti, admiratorii.

Primul indiciu referitor la imaginea de "lider hotarat" a lui Macron a venit la intalnirea cu presedintele Trump, pe care l-a salutat printr-o strangere de maini ferma.

Asa cum si Vladimir Putin a "bifat", cu ani in urma, momentul vizitei la un submarin rusesc, acum jurnalistii sun curiosi sa vada daca Macron ii va urma exemplul, pozand la bustul gol, calare pe cal, sau mangaind tigri. Si premierul Canadei, Justin Trudeau, este un concurent redutabil.

Intr-o asemenea companie, Donald Trump paleste de invidie. Presedintele american in varsta de 71 de ani, manuieste doar crose de golf, iar cel mai impunator vehicul la bordul caruia a urcat a fost un camion.