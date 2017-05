Macron, sfidator la intalnirea cu Putin. A numit 2 televiziuni ruse "organe de propaganda" si a amenintat cu riposte in Siria

“Este esential sa discutam cu Rusia, pentru ca sunt multe probleme internationale care nu vor fi rezolvate fara o discutie dura cu rusii”, a spus Macron la summitul G7 din Sicilia, care s-a incheiat sambata, potrivit News.ro.

Intalnirea liderului de centru de 39 de ani cu Putin, in varsta de 64 de ani, pune capat unei adevarate ofensive diplomatice, ce a inclus summitul G7 si cel al NATO, de la Bruxelles.

Vladimir Putin a fost intampinat in curtea Palatului Versailles chiar de presedintele Frantei.

Seful statului francez i-a strans mana lui Putin prieteneste, de aceasta data fara sa mai insiste, asa cum s-a intamplat cu Donald Trump.

Macron catalogheaza doua televiziuni publice ruse drept ”organe de propaganda”, in conferinta de presa comuna cu Putin.

Emmanuel Macron si-a asumat luni excluderea unor jurnalisti de la Russia Today si Sputnik de la cartierul sau general din campania prezidentiala si a acuzat aceste doua posturi apropiate Kremlinului ca sunt ”organe de influenta”, intr-o conferinta de presa comuna, la Versaille, cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP.

”Vom spune lucrurilor pe nume, in realitate Russia Today si Sputnik nu s-au comportat ca organe de presa si jurnalisti, ci ca niste organe de influenta, de propaganda si de propaganda mincinoasa, nici mai mult si nici mai putin”, a denuntat seful statului francez.

”Am avut intotdeauna relatii exemplare cu jurnalistii straini, dar trebuie sa fie jurnalisti”, a subliniat el.

”Atunci cand organe de presa raspandesc contra-adevaruri defaimatoare, nu mai sunt jurnalisti, sunt organe de influenta”, a insistat presedintele francez.

”Russia Today si Sputnik au fost organe de influenta in aceasta campanie care, in mai multe randuri, au produs contra-adevaruri”, a continuat el.

Emmanuel Macron a justificat, astfel, faptul ca redactiile acestor publicatii ruse nu au avut acces la ”cartierul (sau) general” de campanie, pe cand ”toti jurnalistii straini, inclusiv rusi” au putut sa aiba acces.

Presedintele francez a apreciat ca este ”grav” faptul ca ”organe de presa straine, indiferent din ce motiv, au interferat” in procesul electoral francez.

”In fata acestui lucru nu voi ceda nimic”, a declarat el alaturi de Vladimir Putin, care si-a pastrat o fata impasibila in timpul acestor declaratii ale omologului sau francez.

Folosirea armamentului chimic in Siria va declansa ”o riposta imediata” a Frantei, avertizeaza Macron

Emmanuel Macron a avertizat luni, la Versailles, ca ”orice utilizare a armelor chimice” in Siria va face ”obiectul unei riposte imediate” a Frantei si sa doreste ”consolidarea parteneriatului cu Rusia” in acest dosar, relateaza AFP.

”Am indicat ca o linie rosie foarte clara exista, in ceea ce ne priveste: utilizarea unei arme chimice de catre oricine”, care va face ”obiectul unor represalii si unei riposte imediate din partea francezilor”, a declarat presedintele Macron intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau rus Vladimir Putin.

”Vreau, dincolo de munca pe care o efectuam in cadrul coalitiei, sa ne putem consolida parteneriatul cu Rusia”, a adaugat el.

”In ceea ce priveste Siria, am amintit care ne sunt prioritatile si cred ca putem, pe aceasta cale, sa cooperam. in orice caz aceasta este dorinta mea, in urmatoarele saptamani”, a subliniat seful statului francez.

”Prioritatea noastra absoluta este lupta impotriva terorismului si eradicarea gruparilor teroriste, dar mai ales a Daech”, acronomul arab al gruparii jihadiste Statul Islamic, a adaugat el.

”Acesta este firul director al actiunii noastre in Siria”, a insistat seful statului francez, care a convenit impreuna cu Vladimir Putin sa se creeze ”un grup de lucru” franco-rus in lupta impotriva terorismului.

Macron a pledat totodata pentru o tranzitie democratica in Siria, ”dar pastrand un stat sirian”, deoarece, in regiune, ”statele esuate reprezinta o amenintare la adresa democratiilor noastre”.

El a apreciat ca este necesar ”sa se discute cu toate partile” in dosarul sirian, ”inclusiv reprezentanti ai lui Bashar al-Assad”, notand, ca raspuns la o intrebare, ca ”pana acum” redeschiderea Ambasadei Frantei la Damasc nu reprezinta o prioritate.

Seful statului francez a mai avertizat ca Franta va fi ”atenta” la evacuarile umanitare in regiune.

Macron si Putin convin asupra necesitatii unui summit pe tema conflictului din Ucraina

Vladimir Putin si Emmanuel Macron au convenit luni ca este necesar un nou summit, ”cat mai curand posibil”, cu Berlinul si Kievul, cu privire la punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk din 2015, in vederea unei ”dezescaladari” in Ucraina, a anuntat presedintia franceza, relateaza Reuters.

Cei doi lideri, care s-au intalnit luni la Versailles, au convenit totodata infiintarea ”unui forum franco-rus al societatilor civile” in vederea aprofundarii dialogului intre cele doua tari si ”depasirii eventualelor neintelegeri”.

”Dorinta noastra, cred ca pot sa spun sub controlul presedintelui Putin, este sa aiba loc din nou, cat mai curand posibil, un schimb in formatul «Normandia», cu Germania si Ucraina (...) si sa putem (...) sa avem acces la un raport detaliat al OSCE”, a declarat Emmanuel Macron intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau rus.

”Am amintit vointa sa putem sa ajungem, in cadrul angajamentelor de la Minsk, la o dezescaladare a acestui conflict”, a adaugat el.

”Asa cum exista intre Rusia si Germania, am convenit ca - pentru a permite tineretului nostru, actorilor nostri economici, culturali, ganditorilor nostri sa dialogheze, sa se apropie si sa depaseasca eventualele neintelegeri - un forum fronco-rus al societatilor civile sa fie infiintat”, a anuntat presedintele francez.

In acest sens, seful statului francez a evocat cazuri ale unor membri ai comunitatii lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT) din Cecenia si ”asteptarile” Frantei in privinta respectarii drepturilor omului.

Vladimir Putin a declarat ca a adoptat ”masuri vizand adevarul deplin cu privire la activitatile autoritatilor locale si sa regleze subiectele cele mai sensibile”.

