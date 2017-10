Madridul preseaza Catalonia. Guvernul ia in calcul suspendarea autonomiei regiunii catalane - VIDEO

În cazul în care solicitarea Guvernului adresată preşedintelui separatist catalan Carles Puigdemont nu este satisfăcută, ”domnul Puigdemont va provoca aplicarea articolului 155 al Constituţiei”, care permite suspendarea autonomiei, a declarat Soraya Saenz de Santamaria.

Madridul i-a dat marţi un ultimatum lui Puigdemont să renunţe în mod oficial la separatism. El are un ultim termen, până joi la ora locală 10.00 (11.00, ora Moldovei), să facă acest lucru.

O judecătoare de instrucţie a decis luni seara încarcerarea lui Jordi Cuixart şi a lui Jordi Sanchez, liderii principalele două asociaţiii separatiste din Catalonia, Omnium Cultural şi, respectiv, Adunarea Naţională Catalană (ANC).

Este ultima întorsătură a acestei crize între separatişti aflaţi la putere în Catalonia, o regiune în care trăiesc 16% dintre spanioli, şi instituţii spaniole, în care primii ameninţă că declară independenţa în mod unilateral.

Madrid: Soraya Sáenz de Santamaría, lamented the Catalan president, Carles Puigdemont, "has decided not to answer the request" sent by the Executive and has not clarified whether it proclaimed independence, thereby activating the second deadline to rectify. 16-10-2017 pic.twitter.com/V2r5sg3wMU