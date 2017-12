Magia sarbatorilor de iarna s-a simtit la Casa Alba. Mii de luminite au fost aprinse pe bradul de Craciun, iar Donald Trump a tinut un discurs inflacarat - VIDEO

“O sa o rog pe prima doamna sa se pregateasca de numaratoarea inversa. Zece, noua, opt, sapte, sase, cinci, patru, trei, doi, unu.“

Feeria de Craciun a cuprins aseara Washington-ul. Bradul imens a fost inaugurat cu mult fast la Casa Alba. Este prima experienta a lui Donald Trump, de cand a ocupat fotoliul de presedinte al Statelor Unite.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Vreau sa le doresc tuturor Craciun fericit, un an nou fericit si sa aveti sarbatori fantastice.“

In ciuda pregatirilor, care au durat mai multe saptamani, putini au venit la inaugurarea bradului de Craciun. Unii jurnalisti au publicat fotografii pe retelele de socializare, spunand ca nu a putut fi trecut cu vederea faptul ca erau randuri intregi cu scaune libere. Atmosfera a fost condimentata traditional cu evolutii ale mai multor artisti renumiti, cum ar fi Beach Booys sau Us The Duo.

S-au cantat melodii din spectacole, dar si muzica de opera.

Acum doua zile, au fost aprinse luminitele si pe bradul de la New York.