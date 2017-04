Mahmoud Ahmadinejad l-a sfidat pe liderului suprem iranian si si-a depus candidatura in alegerile prezidentiale din mai

Jurnalisti de la Associated Press au asistat miercuri la primirea candidaturii lui Ahmadinejad de catre oficiali uimiti din cadrul autoritatilor electorale.

Ahmadinejad a declarat anterior ca nu va candida la presedintie, dupa ce ayatollahul Ali Khamenei l-a sfatuit sa nu faca acest lucru.

Insa multi sustinatori ai liniei conservatoare dure doresc un candidat care sa-i tina piept presedintelui american Donald Trump.

Presedintele iranian Hassan Rohani, un moderat, care a negociat acordul cu marile puteri in dosarul nuclear, ar urma sa candideze pentru un al doilea mandat.

