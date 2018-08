Mai ceva ca-n filmele cu Stan si Bran. Doi hoti au vrut sa fure o masina, dar cutia manuala i-a oprit

Doi tineri in varsta de 15, respectiv 17 ani au cazut prada cutiei manuale dupa ce au incercat sa fure o masina echipata cu acest tip de transmisie. Povestea incepe insa cu cateva ore mai devreme, in dupa-amiaza zilei de miercuri.

Cei doi observa in parcarea magazinului Hill Center din Nashville, Tennessee o femeie stand singura in propriul automobil, se apropie de vehicul si deschid simultan portierele fata. Apoi incep sa strige la soferita sa coboare de la volan.

Vazand ca nu au succes, tinerii incep sa traga de ea si incearca sa o scoata cu forta din masina. Dar aceasta nu se pierde cu firea, ci chiar reuseste sa ii alunge dupa ce incepe sa tipa, sa claxoneze si sa atraga privirea oamenilor din jur.

Tentativa nereusita de a fura automobilul femeii din parcarea magazinului Hill Center nu i-a oprit insa pe cei doi din a-si incerca inca o data norocul. Acestia s-au deplasat o ora mai tarziu la Kroger, unde au pus ochii pe un alt vehicul.

Partea interesanta abia acum vine. Tinerii cu pricina au reusit sa fure cheile din mainile unei femei care se pregatea sa intre in respectivul centru comercial, au urcat la volanul masinii si au dat sa plece cat mai departe de locul infractiunii.

Si ar fi reusit daca automobilul in cauza nu ar fi fost echipat cu o transmisie manuala. Realizand ca nu vor reusi sa puna vehiculul in miscare, cei doi hoti in varsta de 15 si 17 ani au fugit pe jos, dar au fost prinsi imediat de politie.

Acum, tinerii sunt acuzati de mai multe fapte, printre care si tentativa de furt. Cat despre deznodamantul evenimentului prezentat in randurile de mai jos, nu este pentru prima oara cand o cutie cu trei pedale salveaza ziua in Statele Unite.