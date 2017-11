Mai multe animale din New York au fost binecuvantate inainte de spectacolele de Craciun. Cateva camile, oi si magarusi au fost stropiti cu apa sfanta - VIDEO

Asa cum se face in fiecare an, animalele au fost duse nu la o biserica, ci in cladirea Radio City Music Hall, din New York, pentru a fi binecuvantate.

Anume acolo, camilele, magarusii si oile vor aparea in spectacolul de Craciun, in scena nasterii Mantuitorului. Animalele au fost stropite cu apa sfanta de catre un arhiepiscop.

Timothy DOLAN, ARHIEPISCOP: ”Stiu despre ce este vorba(n.r. - in spectacol). Despre fericire, despre unitate, speranta, despre adevaratul sens al Craciunului.”

De noua ani incoace, ceremonia de binecuvantare a animalelor a devenit o traditie si strange de fiecare data o multime de curiosi.