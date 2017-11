Mai multe case dintr-un sat din estul Ucrainei au ramas fara geamuri si cu acoperisurile avariate, dupa un atac al separatistilor, sustin militarii ucraineni - VIDEO

Mai multe obuze au cazut in curtile localnicilor din satul Vodeanoe. In acel moment, afara nu se afla nicio persoana, asa ca victime nu sunt. Avariate au fost in schimb locuintele oamenilor, care in prag de iarna au ramas fara geamuri si cu acoperisuri avariate. Militarii ucraineni spun ca separatistii i-au atacat astazi de zeci de ori. O bubuitura s-a auzit in timp ce un soldat raspundea la intrebarile jurnalistilor.

”Au venit niste oameni straini si ne-au spus ca vom locui aici. - Asta nu e corect.- Aplecati-va!”

Raniti au fost patru soldati.

Vasile LABAI, PURTATOR DE CUVANT AL ARMATEI UCRAINENE: ”In ultimele 24 de ore, inamicul a atacat fortele ucrainene de 30 de ori. In majoritatea cazurilor, aparatorii Ucrainei au raspuns si au deschis focul din armament, care nu este interzis de acordul de la Minsk.”

Conflictul din Donbas a inceput in aprilie 2014, la putin timp dupa ce Rusia a anexat Crimeea.