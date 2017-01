Mai multe explozii au avut loc in apropierea unui aeroport militar din Damasc. Ce spun autoritatile siriene - VIDEO

Armata siriana sustine ca mai multe rachete au fost lansate dintr-o regiune din nordul Israelului. Obuzele au cazut in interiorul aeroportului, folosit ca baza militara de catre armata siriana. Exploziile au declansat un incendiu. Totusi, date despre victime nu sunt.

Autoritatile siriene avertizeaza ca vor veni cu un raspuns, in timp ce Israelul nu a comentat incidentul. Tot seara trecuta, in centrul Damascului un sinucigas s-a aruncat in aer in mijlocul multimii. Cel putin opt persoane au murit, alte cateva zeci au fost ranite. Politia incearca sa afle cine sta in spatele atentatului.