Mai multe explozii au zguduit o fabrica din localitatea Policka din Cehia. Sunt cel putin 19 raniti

Fabrica Policske Strojirny A.S se ocupa inclusiv cu procesarea munitiei invechite, insa nu este clar ce material a provocat explozia initiala, care a generat o actiune in lant, relateaza Associated Press.

De asemenea, trei dintre raniti sunt in stare critica din cauza arsurilor suferite in exploziile succesive.

Inclusiv patru salvatori au fost raniti in incident.

Autoritatile locale sustin ca explozia intiala s-a produs intr-o cisterna, dar nu se stie ce substanta era depozitata in aceasta. In 2015, doi muncitori au fost raniti in aceeasi fabrica intr-un incident care a implicat aprinderea a 353 de tone de praf de pusca.